Milano-Cortina 26: completati i lavori di Terna per la nuova rete elettrica in alta e altissima tensione

Con una previsione di investimento di circa 300 milioni di euro in Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto e 130 km di elettrodotti interrati, Terna ha completato gli interventi per la nuova rete elettrica in alta e altissima tensione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le nuove opere a ridotto impatto paesaggistico, promosse dall'azienda guidata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Giuseppina Di Foggia, hanno coinvolto oltre 150 imprese e più di 450 tra tecnici e personale operativo.