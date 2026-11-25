"Non dobbiamo cedere a Usa e Cina. È fondamentale lavorare anche al cuore dell'IA per sviluppare modelli innovativi di prossima generazione. Servono capitali, competenze e passione. È il miglior investimento per il sistema Paese". Lo spiega all'Adnkronos Roberto Navigli, 'papà' di MinervaE, nuovo modello di intelligenza artificiale italiano da 20 miliardi di parametri, addestrato sul supercomputer Leonardo di Cineca. Il modello presentato dal professore della Sapienza introduce capacità di reasoning, un'architettura Mixture of Experts, competenze allo stato dell’arte sulla cultura italiana e una maggiore conoscenza delle lingue europee, ed è già disponibile in anteprima su https://chatminerva.org.

Il gruppo di ricerca NLP della Sapienza Università di Roma, guidato da Navigli, in collaborazione con lo spin-off universitario Babelscape, presenta quindi un modello capace di affrontare problemi complessi attraverso processi di ragionamento prima di formulare una risposta, un significativo avanzamento rispetto alle precedenti versioni di Minerva: risposte più accurate e strutturate, capacità di ragionamento notevolmente migliorate, una maggiore conoscenza delle lingue europee e della cultura italiana e la possibilità di analizzare testi della lunghezza di un libro. Quello di oggi è il primo di una serie di rilasci che, nelle prossime settimane, introdurranno ulteriori miglioramenti nelle capacità e nell'affidabilità del modello e una documentazione dettagliata.

"L'introduzione del reasoning costituisce un passaggio fondamentale", dice Navigli. "Minerva non si limita più a generare una risposta, ma può scomporre il problema in passaggi intermedi per arrivare a una soluzione migliore. Questo è il punto di partenza per la ricerca di frontiera sull'Ai neurosimbolica che stiamo portando avanti alla Sapienza e in Babelscape". MinervaE introduce una seconda importante innovazione: l'architettura Mixture of Experts (MoE), che consente di combinare una maggiore capacità del modello con un utilizzo più efficiente delle risorse computazionali. A differenza dei modelli tradizionali, nei quali tutti i parametri vengono impiegati per elaborare ogni parte del testo, un modello MoE è organizzato in una serie di componenti specializzati, detti esperti, che vengono attivati selettivamente in base alle informazioni da elaborare.

Dei 20 miliardi di parametri complessivi di MinervaE, soltanto circa 3 miliardi vengono attivati di volta in volta. Il modello può così beneficiare di un'architettura più ampia senza dover utilizzare tutti i suoi parametri per ogni elaborazione. "La vera sfida non è costruire modelli sempre più grandi a qualsiasi costo, ma ottenere il massimo dalle risorse computazionali disponibili e rendere la tecnologia sostenibile", prosegue Navigli. "È una direzione particolarmente importante per chi, come noi, vuole contribuire allo sviluppo di un’Ai italiana ed europea competitiva, ma soprattutto aperta". MinervaE è stato addestrato utilizzando 8.500 miliardi di token (8,5T), oltre tre volte il volume di dati impiegato per il precedente Minerva 7B, che era stato addestrato su circa 2.500 miliardi di token (2,5T). "L'intelligenza artificiale non deve soltanto parlare la nostra lingua, ma deve anche conoscere la nostra cultura, le nostre istituzioni e il contesto in cui viviamo, con un focus sul nostro Paese", sottolinea Navigli. "Con MinervaE riduciamo la dipendenza dai modelli stranieri e possiamo affrontare compiti complessi che richiedono ragionamento, calcoli matematici o coding".

Tra le principali novità c'è proprio l'estensione dell’addestramento a tutte le lingue europee, pur mantenendo una particolare attenzione alla lingua italiana, che continua a rappresentare un elemento distintivo del progetto. Per questa ragione, il vocabolario utilizzato è più che raddoppiato, passando da 51.000 a 128.000 token ed è ottimizzato per la morfologia della lingua italiana.

L'obiettivo è sviluppare un modello capace di operare efficacemente in un contesto multilingue, senza rinunciare alla conoscenza delle specificità linguistiche e culturali italiane. A parità di quantità di dati di addestramento e di costo di inferenza, MinervaE è allo stato dell’arte rispetto agli altri modelli aperti europei, sia nei compiti testuali che nella comprensione multimodale, secondo Navigli. Le prestazioni sulla conoscenza della cultura italiana sono superiori a quelle dei modelli open-weight come Gemma 4 26B e GPT-OSS 20B. MinervaE raddoppia la finestra di contesto, portandola a 64.000 token: il modello può elaborare contemporaneamente quantità di testo paragonabili a quelle di un libro, consentendo di mettere in relazione informazioni distribuite in più sezioni e affrontare conversazioni articolate senza perdere il contesto. Il team è già al lavoro per estendere ulteriormente questa capacità fino a 128.000 token. "MinervaE è già un importante salto di qualità, ma siamo soltanto all'inizio - dice Navigli - Nelle prossime settimane continueremo a migliorarne le prestazioni, con l'ambizione di costruire in Italia modelli aperti e controllabili sempre più competitivi, efficienti e capaci di rispondere alle esigenze reali delle persone, della pubblica amministrazione e delle imprese".