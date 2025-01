Mobilità, Savaresi (Polimi): “Da anni studiamo tecnologia guida autonoma”

“Sono anni che lavoriamo sulla tecnologia della guida autonoma e abbiamo fatto tanti passaggi. Quello di oggi è un punto di arrivo e un punto di partenza: un punto di arrivo in quanto valorizza tanta ricerca fatta negli scorsi anni e un punto di partenza perché oggi, per la prima volta su strada pubblica, con un'autorizzazione ministeriale, abbiamo fatto vedere come è possibile usare questa tecnologia per abilitare modelli di mobilità innovativi, più efficienti, più sostenibili”. E’ quanto affermato da Sergio Savaresi, professore di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, in occasione dell’avvio della sperimentazione su strada del car sharing del futuro. Il progetto vede la collaborazione di A2a con il Politecnico di Milano, è parte del programma di ricerca del MOST, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile ed ha avuto oggi per protagonista una Fiat 500 elettrica che, in modalità di guida completamente autonoma, ha percorso a Brescia il suo primo chilometro.