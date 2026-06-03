Moby dà il fischio d'inizio dell'estate con la sigla di 'Calciomercato-L'originale'

E la partenza delle lineeper Olbia e Bastia da Genova e Livorno

Ci sono alcuni sinonimi assoluti del concetto di “estate”. Uno è il calciomercato, l’altro sono le vacanze verso la Sardegna e la Corsica. E Moby riesce ad essere protagonista di entrambi. Perché parte da domani la linea quotidiana diretta fra Genova e Livorno e viceversa, con Moby Aki e Moby Wonder, che si aggiunge a quella già ripartita nei giorni scorsi Livorno-Bastia-Livorno con Moby Kiss. Due linee che permettono di arrivare in Corsica in poche ore e di godere nel migliore dei modi dell’“Isola di bellezza”.

Nelle scorse settimane è ripartita anche la Genova-Olbia con Moby Aki e Moby Orli che portano in Sardegna i turisti del Nord Italia e del Nord Europa con traversate notturne che permettono di godere appieno di tutti i giorni di vacanza. Linea che, anche in questo caso, si somma alla tratta quotidiana Livorno-Olbia-Livorno, che collega il porto toscano con la Sardegna per 365 giorni l’anno con le due ammiraglie: Moby Fantasy e Moby Legacy che sono i due traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo, con servizi di bordo a livello di navi da crociera.

Proprio Moby Fantasy e Moby Legacy sono al centro della sigla della nuova edizione di “Calciomercato-L’originale” in onda su Sky Sport e in streaming su Now, partita nei giorni scorsi nel suo tour per l’Italia proprio da Olbia e che andrà avanti fino al 28 agosto a Capri, dopo aver attraversato tutte le coste e le più belle zone del Paese.

La trasmissione più iconica del calciomercato, che avrà come sempre le notizie quotidiane di Gianluca Di Marzio, Alessandro Bonan e Fayna, anche quest’anno ha una sigla realizzata a bordo delle due ammiraglie della Balena Blu, con protagonisti i tre esperti di calciomercato di Sky, Bonan anche nei panni di musicista e cantante con la sua “Avrei bisogno di sorridere”, e Walter Zenga e Billy Costacurta opinionisti e ballerini. E le ammiraglie di Moby sono protagoniste questa settimana a Olbia anche come sede dei collegamenti live con Sky Sport 24, durante i quali verranno lanciati i primi grandi colpi del calciomercato.

Tutti i componenti dello staff di “Calciomercato-L’originale” diventano così i protagonisti della sigla della trasmissione di Sky divertendosi e sorridendo – come suggerisce lo stesso titolo della canzone della sigla – con i servizi di bordo delle ammiraglie di Moby: danze e aperitivi sui ponti della nave, con i nuovi maxischermi a led che permettono di godersi tutta la programmazione estiva di Sky anche durante la traversata; il wi-fi sulla flotta che permette di navigare, anche metaforicamente, in mezzo al mare, con la connessione gratuita a partire da Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder; un intero ponte dedicato alla ristorazione, con le preparazioni a vista che trasformano la traversata in uno show cooking in mezzo al mare e angoli dedicati al ristorante gourmet, alla frutteria, alla pizzeria, al caseificio, alla pasta fresca, al grill con la possibilità di poter scegliere il pezzo di carne preferito...

E fra i protagonisti della sigla di “Calciomercato-L’originale” ci sono anche i simpaticissimi robottini che, aiutando il lavoro dei camerieri e non sostituendolo, contribuiscono a sgomberare i tavoli e, insieme alle casse automatiche, velocizzano ulteriormente i tempi di attesa a tavola.