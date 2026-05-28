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Moda, Trussardi si rafforza: 10 nuove aperture entro l’anno tra Italia ed estero

Retail al centro, entro fine giugno due monomarca a Como e Verona

- Trussardi
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28 maggio 2026 | 19.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Trussardi prosegue l’espansione nel mercato italiano e internazionale mettendo al centro il retail, la relazione con il cliente e la valorizzazione della propria identità di brand. Entro la fine dell’anno, il marchio prevede complessivamente 10 nuove aperture: 5 in Italia - di cui 3 negozi diretti e 2 franchising - e 5 all’estero, principalmente tra Est Europa, Russia, Turchia e Asia Centrale, attraverso formule di franchising. In Italia, il percorso di espansione inizia con l’apertura, entro fine giugno, di due negozi monomarca a Como e Verona. L’obiettivo è quello di consolidare il legame con il mercato domestico in due città ad alto potenziale. Entrambi gli store, di circa 100 mq, interpreteranno in chiave contemporanea l’estetica e i valori del brand, attraverso spazi concepiti per esprimere l’idea di eleganza gentile che definisce oggi l’universo Trussardi: essenziale ma ricca di dettagli inattesi, sofisticata senza ostentazione.

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La scelta di Como e Verona si inserisce nella più ampia strategia del brand, che pone al centro la ricerca di cultura e bellezza come elementi fondanti dell’esperienza Trussardi. Due città dal forte profilo identitario e dal respiro internazionale, capaci di esprimere in modo autentico il dialogo tra eccellenza italiana, lifestyle contemporaneo e attrattività internazionale. Avviato nel 2025, il piano prevede lo sviluppo della presenza di Trussardi in Italia e in una selezione di mercati strategici esteri, insieme al rafforzamento del dialogo diretto con il cliente. Oggi Trussardi è presente in oltre 20 Paesi con più di 10 retail stores tra Europa orientale, area balcanica, Medio Oriente, India e Asia Centrale, con una rete dedicata alle collezioni full price che comprende franchising, gestione diretta, shop in shop e multimarca selezionati.

“Il retail - afferma Alberto Racca, ceo di Trussardi - è una leva centrale nel rilancio di Trussardi: è il luogo in cui il cliente incontra davvero il brand, il prodotto e la nostra idea di eleganza. Stiamo costruendo una rete più selettiva, più internazionale e più coerente, partendo dall’Italia e dai mercati dove Trussardi ha maggiore potenziale. L’obiettivo è crescere in modo sostenibile, rafforzando prodotto, esperienza e relazione con il cliente”.

In questa evoluzione, il retail assume un ruolo centrale nel tradurre concretamente la visione di Trussardi creando luoghi in cui vivere il brand attraverso cultura, estetica e connessioni autentiche. Trussardi continuerà a investire nello sviluppo del canale retail con l’obiettivo di costruire una crescita sostenibile, coerente e sempre più integrata. Il brand guarda a un modello di distribuzione omnicanale capace di coniugare prossimità, esperienza e relazione, rafforzando al tempo stesso le partnership strategiche con i retailer internazionali.

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Tag
Moda Retail Espansione Internazionale Distribuzione omnicanale Franchising
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