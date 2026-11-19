"Capisco le scelte, comprendo le priorità, ma purtroppo il Governo nella finanziaria ha dimenticato la seconda industria italiana. Confesso di essere deluso e anche un po' stranito. Abbiamo illustrato al Governo 11 proposte, molte delle quali con un effetto espansivo per il Paese. Sono sorpreso di non aver trovato nulla nella finanziaria. Sono ricominciate le interlocuzioni con il Mimit e abbiamo già incontrato, recentemente, il ministro Urso. Spero che gli emendamenti su creatività e formazione possano essere presi in considerazione e ridiscussi". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, che chiede al governo di recuperare negli emendamenti alla Legge di Bilancio alcune delle misure presentate oltre un mese fa, per il rilancio del settore, legate in particolar modo alla ricerca, all'innovazione, alla formazione, in un periodo di profonda crisi del settore, nonostante il contributo determinante alla bilancia commerciale italiana della moda con le sue esportazioni annue prossime ai 90 miliardi di euro.

Ed ha aggiunto Carlo Capasa: "Siamo stretti tra i dazi americani, la frenata dei consumi cinesi, i crescenti vincoli europei. Un periodo non facile per il nostro made in Italy. Per questo chiediamo che il Parlamento recuperi, attraverso gli emendamenti alla manovra, due interventi fondamentali legati al 'credito di imposta' per la ricerca, lo sviluppo, la creatività, misura che può stimolare gli investimenti, accanto agli incentivi alla formazione conferiti attraverso le Academy aziendali, per continuare a creare valore, occupazione e futuro nel nostro Paese, che vive essenzialmente di manifattura, ma soprattutto per essere competitivi". Norme basilari per il settore, secondo il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, che possono avere effetti positivi sulla nostra economia. E sulle Academy aziendali ha ricordato: "Nei prossimi tre anni andranno in pensione 45 mila persone, molto titolate, abbiamo assolutamente bisogno di sostituirle. In questo momento crediamo che almeno la metà non siano sostituibili. Abbiamo bisogno di persone formate. Chiediamo al governo un sostegno alla formazione. Misure che servono anche come ascensore sociale per le nuove generazioni. Ricordo - ha proseguito - che le nostre Academy sono aperte a tutti, aperte anche a ragazzi e operai che nelle aziende vogliono crescere, imparare un mestiere diverso. Un aspetto importantissimo per il Paese, garantisce occupazione e forza lavoro".

Un altro tema che sta particolarmente a cuore è l'apertura di nuovi mercati, quelli del Mercosur e dei Paesi del Golfo. "I mercati cinesi sono in crisi - ha commentato ancora Capasa - Aiutiamo le aziende a investire nella distribuzione in altri Paesi, anche il credito di imposta, può stimolare gli investimenti". E non ha nascosto che "altri Paesi fanno molto di più per le loro industrie. Le nostre proposte sono norme espansive, necessarie per il settore, soprattutto per non perdere competitività". Una riflessione, poi, sulle 'norme energetiche'. "E' vero che si tratta di fondi europei - ha proseguito Capasa - Speriamo che negli emendamenti trovi comunque posto quanto abbiamo chiesto. I crediti di imposta sugli investimenti di energia verde, la possibilità di creare comunità energetiche diffuse. Non dimentichiamo che per gli italiani i costi dell'energia sono più cari rispetto a quelli di altri Paesi. Sono deluso, ma non perdo la speranza - ha concluso - Mi aspetto dal governo risposte più forti, più concrete, più lucide. Spero che il Parlamento intervenga".