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Monsurrò (Confindustria Nautica): "Saloni patrocinati satelliti di Genova per portare l'offerta vicina ai clienti"

Dalla promozione della cultura del mare alla copertura del territorio: la strategia della rete dei saloni italiani

Marco Monsurrò - (Adnkronos)
Marco Monsurrò - (Adnkronos)
05 ottobre 2026 | 08.25
Mia Grassi
LETTURA: 1 minuti

“L'importanza dei saloni patrocinati sta nel rappresentare l'Italia da Nord a Sud. L'idea di avere eventi che operano come satelliti rispetto al Salone Nautico di Genova contribuisce a portare l'offerta nautica e di servizi vicina alla domanda, direttamente presso i clienti, coprendo così tutta quella fascia di pubblico che per qualsiasi motivo non riesce a raggiungere Genova. In questo modo siamo noi a raggiungerli direttamente. Inoltre, si tratta di iniziative di grande interesse perché non si fermano al solo aspetto commerciale, ma promuovono attivamente la cultura del mare, lo sport e la subacquea”. Lo ha sottolineato Marco Monsurrò, Vicepresidente di Confindustria Nautica, a margine della presentazione del calendario degli appuntamenti patrocinati dall'associazione sul territorio nazionale alla 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’.

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Salone Nautico di Genova nautica servizi cultura del mare
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