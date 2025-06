Montanino (Cdp): "Viviamo trasformazioni profonde, servono azioni di impatto"

"Viviamo un tempo di trasformazioni profonde, ma senza una direzione certa. Bisogna saper gestire il questo cambiamento e accompagnarlo, tutti, con azioni di impatto". Così Andrea Montanino, Chief economist e Direttore Strategie settoriali e impatto di Cassa Depositi e Prestiti, durante l'assemblea generale di Centromarca, tenutasi questo pomeriggio a Palazzo Mezzanotte a Milano.

Parlando della frammentazione globale, Montanino spiega come bisogna rispondere con la capacità di ricostruire legami forti: “È importante attrarre le persone che ci possono far crescere e trovare paesi amici con cui collaborare". Inoltre, per gestire le trasformazioni in atto, "bisogna condividere un modello di sviluppo in cui l’attenzione non sia solo sul profitto dell’azienda, ma che sia anche sulle esternalità che riusciamo a generare".