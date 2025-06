“Siamo passati dal sostegno sulle bollette alla creazione di comunità energetiche solidali. Installiamo impianti fotovoltaici per produrre energia condivisa con famiglie e soggetti fragili. Serve un’azione di sistema per contrastare la povertà energetica.” Lo ha detto Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, parlando a Palazzo Wedekind durante la settima plenaria del Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica”.