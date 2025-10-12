circle x black
Cerca nel sito
 

Morto Cesare Paciotti, l'imprenditore calzaturiero aveva 67 anni

Il decesso nella sua villa di campagna di Civitanova Marche

Cesare Paciotti - (Ipa)
Cesare Paciotti - (Ipa)
12 ottobre 2025 | 23.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto all'età di 67 anni Cesare Paciotti, l'imprenditore calzaturiero. Lo riferisce il 'Corriere Adriatico' spiegando che il decesso è avvenuto attorno alle 19 di domenica nella sua villa di campagna di Civitanova Marche.

L'azienda che guidava era stata fondata nel 1948 dai suoi genitori Giuseppe e Cecilia Paciotti. Negli anni Ottanta, il figlio Cesare aveva preso le redini dell’azienda di calzature artigianali fondata a Civitanova Marche ribattezzandola con il proprio nome, Cesare Paciotti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cesare Paciotti morto Cesare Paciotti cesare paciotti morto moda news
Vedi anche
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza