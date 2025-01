L'offerta da 13,3 miliardi di euro di Mps per Mediobanca? "Mai dire mai in finanza, col tempo le cose cambiano. Chi ricorda la parabola Fiat - General Motors dovrebbe non stupirsi sul caso Monte dei Paschi. Da preda a predatore. Il risiko nel mercato finanziario continua ad essere tutt'altro che stabile". A dirlo all'Adnkronos è l'economista e docente all'università San Raffaele di Roma, Lucio Lamberti.

"Il contesto europeo e la concorrenza internazionale - ricorda - spingono alla concentrazione. Ma attenzione a non confondere la sacrosanta efficienza delle aziende bancarie con l'efficacia nel circuito del risparmio e del credito per il Paese. Occorre pensare ad una politica finanziaria che in linea con il dettato costituzionale, che assicuri il miglior supporto allo sviluppo nella biodiversità e specificità italiana di utenti, imprese e risparmiatori", conclude Lamberti.