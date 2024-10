Rafa Nadal si ritira dal tennis professionistico. Ma quando giocherà la sua ultima partita? Insieme al toccante annuncio del suo addio ai campi, il campione spagnolo ha anche rivelato che sarà presente per i prossimi incontri di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre.

"Sono molto contento che il mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis, dove rappresenterò il mio Paese", sono state le parole di Nadal, "vincerla è stata una delle mie più grandi gioie, nel 2004, a Siviglia". In carriera Rafa ha vinto per cinque volte la Davis, oltre a 22 slam tra cui 14 Roland Garros, due Wimbledon, due Australian Open e quattro Us Open, 36 Masters 1000 e due medaglie d’oro alle Olimpiadi.