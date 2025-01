“Intesa Sanpaolo sostiene da tempo lo sviluppo integrato di startup e PMI innovative del Sud anche attraverso la collaborazione con incubatori certificati, come quelli di Terra Next. Cosi Giuseppe Nargi, direttore regionale per Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, a margine della terza edizione del programma Terra Next, dedicato a startup e PMI innovative nel settore della bioeconomia.