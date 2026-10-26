circle x black
Cerca nel sito
 

Nasi (Cirfood): "Gare d'appalto nella ristorazione collettiva devono essere economicamente sostenibili"

Chieste condizioni contrattuali adeguate per garantire qualità, sicurezza alimentare e innovazione

Chiara Nasi - (Foto Adnkronos)
Chiara Nasi - (Foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 13.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Qualità, sicurezza alimentare, innovazione e attenzione agli impatti ambientali e sociali sono impegni che richiedono investimenti e non possono continuare a gravare esclusivamente sulle imprese. È il messaggio lanciato da Chiara Nasi, presidente di Cirfood, in occasione del quarto Summit della ristorazione collettiva, ospitato al Cirfood District di Reggio Emilia. "Voglio partire dal tema del Summit di quest'anno - dice -, perché ai tanti doveri della ristorazione collettiva devono corrispondere quei diritti fondamentali per permettere alle imprese di rimanere sul mercato". Al centro del confronto la sostenibilità economica degli appalti pubblici e la necessità di riconoscere il valore dei servizi offerti dal comparto.

"La congruità di una gara d'appalto è un fattore determinante per permettere all'operatore economico di svolgere al meglio il suo servizio", sottolinea la presidente di Cirfood, che rivolge un appello alle stazioni appaltanti: "Per questo chiediamo alle stazioni appaltanti di farsi parte attiva affinché venga costruito un modello capace di guardare avanti e che sia economicamente sostenibile per entrambi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza