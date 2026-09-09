Nautica, Anastassov traccia la nuova rotta di Ferretti Group

I suoi pilastri strategici posano sulle solide basi dei sette brand del Gruppo: il Global Chief Executive Officer, Stassi Anastassov, traccia la rotta della nuova leadership di Ferretti Group nella giornata di apertura del Cannes Yachting Festival 2026, la manifestazione inaugura la stagione dei saloni del Mediterraneo. Per Anastassov sono le persone a muovere gli ingranaggi di una macchina produttiva collaudata che non offre solo yacht, ma esperienze di lusso che racchiudono innovazione e saper fare Made in Italy.