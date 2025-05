Nautica, giovedì 22 barca 'Oceanis 390' intitolata a Boris Giuliano

La barca a vela di 12 metri 'Oceanis 390' confiscata alla criminalità organizzata per traffico di migranti e affidata dallo Stato alla Lega Navale Italiana Sezione di Castellammare del Golfo sarà intitolata a Giorgio Boris Giuliano di 'Ad Astra', capo della Squadra Mobile palermitana, ucciso dalla mafia a Palermo il 21 luglio 1979. La celebrazione, che vedrà la presenza di oltre duecento studenti, si svolgerà il 22 maggio nel nuovo piazzale del porto di Castellammare del Golfo. Lo comunica la Lega Navale Italiana in una nota.

"La campagna 'Mare di Legalità' nasce con lo scopo di mettere al servizio di progetti di pubblico interesse legati al mare delle barche utilizzate in passato dalla criminalità organizzata nel traffico di migranti, di droga e di armi. Le abbiamo riportate sulla “rotta della legalità” grazie al lavoro volontario dei soci della Lni, con nostri fondi e le abbiamo intitolate ad alcuni servitori dello Stato, come Giorgio Boris Giuliano, assassinati dalle mafie e dal terrorismo", ha commentato il presidente nazionale della Lega Navale Italiana, Donato Marzano. "'Ad Astra', insieme alle altre 24 barche della 'flotta della legalità', è impiegata da tempo in attività culturali, sociali, formative, sportive e di protezione ambientale e da giovedì - sottolinea Marzano - porterà sulla randa della barca il volto e il nome di Giorgio Boris Giuliano. La presenza della moglie e delle figlie del vicequestore Giuliano, delle autorità e di numerosi studenti è la testimonianza concreta della bontà di un progetto che, in oltre 10 mesi di attività, ha avvicinato al mare, alla vela e ai valori della legalità migliaia di giovani e adulti, con particolare attenzione al coinvolgimento di studenti, persone con disabilità e soggetti in condizione di difficoltà sociale ed economica".

"Un importante messaggio rivolto soprattutto ai giovani, per rendere viva l’importanza della memoria e sensibilizzare alla cultura della legalità, attraverso attività sportive e nautiche che patrociniamo con piacere e ferma convinzione della validità sociale. L’intitolazione a Boris Giuliano diventa una guida verso un percorso di integrazione e legalità che la Sezione di Castellammare del Golfo della Lega Navale, guidata dal presidente Giuseppe Stabile, porta avanti da sempre in collaborazione con questo Ente, con iniziative contro la violenza, in favore della disabilità, dell’integrazione e per la formazione degli studenti, perché siano protagonisti del cammino di crescita sociale e culturale", ha concluso il Sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto.