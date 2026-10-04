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Nautica, Pozzi (min.Sport): "Grandi eventi volano per territori e pratica sportiva, America's Cup scommessa vinta"

Mario Pozzi, capo della segreteria tecnica del ministero dello Sport e i Giovani - (foto Adnkronos)
Mario Pozzi, capo della segreteria tecnica del ministero dello Sport e i Giovani - (foto Adnkronos)
04 ottobre 2026 | 13.47
Maria Grazia Napolitano
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"In questi quattro anni di governo non sono mancati grandi eventi sportivi in Italia, dalla Ryder Cup alle Olimpiadi invernali fino ai Giochi del Mediterraneo a Taranto. Credere e investire nei grandi eventi serve a rilanciare gli indotti, i tessuti sociali dei territori e l'aumento del movimento sportivo. C'è un dato molto importante: nella sola settimana della regata preliminare a Napoli, la Federazione Italiana Vela ha registrato in Campania un +17% di tesserati, con la maggior parte dei ragazzi sotto i 14 anni. Uno dei motivi per cui il governo investe nei grandi eventi è proprio il potenziamento della pratica sportiva. Se è vero che Bagnoli sarà una legacy e che l'indotto economico di un appuntamento come l'America's Cup è stato determinante nella decisione di candidarci ad ospitare la 38esima edizione, dall'altro lato l'obiettivo è far crescere la vela, un modus operandi che applichiamo ad ogni grande evento. I primi dati arrivati da Napoli ci confermano che sull'America's Cup abbiamo creduto fortemente e stanno già arrivando le prime risposte”. Lo ha detto Mario Pozzi, capo della segreteria tecnica del ministero dello Sport e i Giovani, intervenendo nell'ambito del 66esimo Salone Nautico di Genova, in corso fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’.

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America's Cup Ryder Cup Olimpiadi invernali Giochi del Mediterraneo
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