Nautica, sindaca Genova Salis: "Waterfront pronto tra 1 anno e mezzo"

Nautica, sindaca Genova Salis:
23 settembre 2025 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo soddisfatti. È stato un ottimo Salone. Ci sono ancora delle cose che devono essere ultimate, pensiamo all'hotel. Ci sono delle parti ancora in cantiere, ma credo che nel giro di un anno, un anno e mezzo si possa vedere completato il progetto".

Sono le parole della sindaca di Genova, Silvia Salis, intervenendo oggi alla conferenza stampa di chiusura del 65esimo Salone nautico di Genova, ‘We are made of sea’, nel Waterfront di Levante. Durante il Salone (18-23 settembre) “lato amministrazione comunale abbiamo avuto degli ottimi riscontri - fa sapere Salis - l'apertura dei Palazzi dei Rolli, patrimonio Unesco, ha fatto immediatamente tutto esaurito. Sono state migliaia le persone nelle nostre strade. Assistere alle serate di divertimento in mezzo a un patrimonio artistico incredibile è stata una cartolina stupenda della città - racconta - Inoltre, il biglietto dedicato ai giovani in questo Salone credo che abbia anche portato un nuovo tipo di visitatori”.

La Sindaca di Genova risponde poi all’appello del presidente di Confindustria nautica, Piero Formenti, che chiede una città più raggiungibile e più attrattiva: “È sicuramente un'urgenza per Genova - concorda Salis - Lo è da decenni e lo diventa sempre di più in un mondo sempre più connesso. Però devo dire che è un momento di grande cambiamento, sia per la città che per la Regione. Gli effetti saranno positivi - auspica - e sicuramente ne raccoglieremo i frutti più avanti. Ovvio che il presidente di Confindustria nautica guarda a quali sono gli effetti di questo cambiamento sul suo Salone - sottolinea - ed è giusto che chieda quello che sta chiedendo. Credo che debba esserci anche una collaborazione strettissima tra l'amministrazione comunale e tutte le realtà che portano persone sul territorio per riuscire a trovare delle soluzioni ricettive che siano sempre più adatte a questo tipo di turismo”, conclude.

