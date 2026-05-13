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Nautica: The Global Yachting Market, la cantieristica italiana segna un +5% nel triennio 2023-2025

13 maggio 2026 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il report "The State of the Art of the Global Yachting Market" (Deloitte e Confindustria Nautica) evidenzia una fase di assestamento per il settore. A livello globale, il mercato delle nuove costruzioni segna un -2,1% (33,3 miliardi di euro), penalizzato soprattutto dal comparto fuoribordo. La piccola nautica soffre maggiormente questa frenata, mentre dai dati emerge la grande resilienza del segmento lusso. In questo scenario, l'Italia brilla in controtendenza: la produzione nazionale cresce del 5% annuo, puntando ai 5,5 miliardi di euro. Il primato italiano è trainato dai superyacht. Per il futuro le stime restano positive: tra il 2026 e il 2029 è prevista una ripresa del 3% annuo, nonostante le incognite legate a tensioni geopolitiche e dazi USA.

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