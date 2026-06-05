NeAcademy e DataFest, a Napoli il confronto tra università e industria sulle reti del futuro

Napoli si conferma punto di riferimento per il dibattito sulle infrastrutture digitali con la seconda edizione di NeAcademy e DataFest, gli appuntamenti che hanno riunito mondo accademico, operatori delle telecomunicazioni, hyperscaler e aziende tecnologiche. Al centro del confronto l'evoluzione di reti, cloud, data center e intelligenza artificiale, tecnologie sempre più integrate nello sviluppo dell'economia digitale. Nel servizio le interviste a Nicola Pasquino, docente dell'Università Federico II di Napoli, al professor Giorgio Ventre, direttore scientifico della Apple Developer Academy di Napoli, e a Federico Santulli di Neacademy, che illustrano il valore della collaborazione tra università e imprese per la crescita delle competenze e dell'innovazione.