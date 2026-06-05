circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, Teheran avverte Usa: "Basi americane sono obiettivi legittimi". Esplosioni in Oman

Colpito il porto di Al-Fahal. Tajani condanna attacco a Kuwait: "Inaccettabile"

Bandiera Iran - Afp
Bandiera Iran - Afp
05 giugno 2026 | 14.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sale la tensione in Medio Oriente, con l'Iran che avverte gli Stati Uniti. Oggi, venerdì 5 giugno, il porto di Al-Fahal, in Oman, ha interrotto le operazioni di carico di petrolio greggio a seguito di un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. A riportarlo è Ynet News, citando la Reuters.

CTA

L'attacco arriva pochi giorni dopo quello che ha colpito l'aeroporto di Kuwait City, attribuito a Teheran e condannato prima dal Segratario di Stato americano Marco Rubio e poi dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

Tajani: "Attacchi inaccettabili, Italia farà sua parte"

"Questi attacchi sono totalmente inaccettabili e vanno contro ogni tentativo di pacificazione e stabilizzazione della regione", ha dichiarato Tajani incontrando i giornalisti ad Aosta, "è indispensabile evitare ogni ulteriore escalation. Rivolgo un appello all'Iran affinché scelga la strada del dialogo e del negoziato. Solo attraverso la de-escalation, nel pieno rispetto della sovranità degli Stati e del diritto internazionale, sarà possibile costruire una pace duratura".

Tajani ha ribadito la piena solidarietà dell'Italia e la vicinanza del governo alla leadership e al popolo kuwaitiano: "L'Italia è pronta a contribuire alla sicurezza della regione del Golfo, ma insisto: la pace puó essere raggiunta solo attraverso il negoziato, bisogna tornare alla politica", ha concluso.

Teheran avverte Usa: "Legittimo colpire basi americane"

Intanto, Teheran ha avvertito gli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che "resistere per 40 giorni alla più grande potenza mondiale, dotata di armi nucleari, non è uno scherzo" e che "il mondo ha compreso la vera potenza della nazione iraniana".

In dichiarazioni riportate dall'emittente radiotelevisiva della Repubblica Islamica dell'Iran (Irib), Araghchi ha poi lanciato un avvertimento: "Abbiamo avvertito gli Stati della regione che le basi statunitensi utilizzate per qualsiasi aggressione contro l'Iran sono obiettivi legittimi", ha affermato. Il ministro degli Esteri iraniano ha aggiunto: "Ci impegniamo a promuovere relazioni sostenibili e costruttive con l'Arabia Saudita".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran iran usa usa guerra iran usa trump attacco oman
Vedi anche
Topi nel mangime, scrofe malate e carcasse di maiali: il video choc di un allevamento a Treviso
Amadeus torna in Rai… ma viene bloccato all'ingresso - Video
News to go
Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta
Omicidio Pamela Genini, la madre: "Devastante vedere il suo assassino, freddo e non pentito" - Video
Il volto di Vasco Rossi 'invade' le città, annuncio in arrivo? - Video
Sorpresa dei Metallica a Bologna, suonano la cover di 'Ken il guerriero' - Video
A San Pietro manifestanti contro la corrida, il video della protesta di Peta
Giardino all'italiana nel Cortile d'onore di Montecitorio, il video dal drone
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza