Nuova udienza per Jacques e Jessica Moretti, che deve difendersi da una nuova accusa di falso documentale. Oggi, venerdì 5 giugno, la coppia francese proprietaria del locale 'Le Constellation', andato a fuoco la notte di Capodanno nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, è arrivata a Sion, nel sud-ovest della Svizzera, per essere ascoltata in un'udienza che li vede a confronto. Arrivati alle 8.00 su un veicolo della polizia senza insegne, Jacques e Jessica Moretti hanno raggiunto l'edificio universitario dove si tengono le audizioni. Questa udienza, sotto forma di confronto con i principali imputati dell'indagine, si tiene alla presenza degli avvocati delle varie parti. Le famiglie delle vittime e dei sopravvissuti possono partecipare.

L'udienza

Tra questi, è presente Laetitia Brodard-Sitre, il cui figlio sedicenne è morto nella tragedia. "Ho perso mio figlio Arthur. Ecco perché oggi sono vestita di bianco e ho la sua foto sul cuore a sinistra. Sono spariti altri 40 angeli. Ci sono 115 feriti, inclusi ancora (alcuni) che sono in ospedale in terapia intensiva, con gravi ustioni, ancora in shock settico, alcuni non più riconoscibili", ha detto, commossa. "Ho bisogno di risposte. Abbiamo bisogno di risposte". Al suo fianco, il suo avvocato, Romain Jordan sottolinea che "questa è l'ultima occasione che la coppia Moretti avrà di dimostrare di voler partecipare attivamente all'indagine e di dare risposte alle vittime su tutti i punti che restano oscuri o nebulosi".

Ascoltati separatamente a febbraio, i Moretti compaiono per la prima volta da quella data. La successiva udienza di Moretti, prevista per il 7 aprile, è stata posticipata dopo che i suoi avvocati hanno depositato certificati medici. Questa volta, "è un'udienza di confronto. Cinque mesi dopo la tragedia, non sono sicuro che questo sarà il luogo della spontaneità," ha commentato Gilles-Antoine Hofstetter, uno dei tanti avvocati delle parti civili. "È una coppia che vive insieme, siamo all'Everest della collusione. Ma è perfettamente legittimo partire dall'idea che le due parti coinvolte siano in contatto, date le loro relazioni personali. Ora, ovviamente, c'è una buona probabilità che la narrazione venga concordata," ha detto.

I due proprietari del locale sono già stati ascoltati due volte dall'apertura dell'indagine penale contro di loro e Moretti è stato posto in custodia preventiva il 9 gennaio, poi rilasciato il 23 gennaio dopo aver pagato una cauzione di 200mila franchi svizzeri". Un totale di 14 persone è coinvolto dall'indagine penale, per "omicidio colposo, lesioni personali negligenti e incendio doloso colposo". Tra queste persone ci sono diversi funzionari eletti attuali ed ex e dipendenti del comune.

Nuova accusa per Jessica Moretti

Secondo quanto riferito dal sito della Radiotelevisione svizzera (Rsi), le magistrate hanno deciso di contestare nuove accuse a Jessica Moretti, nello specifico il reato di falso documentale. La nuova imputazione sarebbe legata alla presunta presentazione di una fattura falsificata relativa alla schiuma che avrebbe preso fuoco la notte dell'incendio e che sarebbe all'origine della tragedia.

Secondo fonti citate dalla Rsi, la modifica della fattura potrebbe essere collegata a motivazioni fiscali e non avrebbe un legame diretto con l'innesco dell'incendio. La gestrice del locale è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti.