Netweek lancia la rivista 'Go Summer 2025'

Dal 2 al 13 giugno Netweek distribuisce in regalo ai lettori di venti settimanali del gruppo la rinnovata rivista 'Go Summer 2025'. "Un’edizione ricca di contenuti, immagini evocative e suggerimenti utili. Un prodotto editoriale che si distingue per lo stile fresco, curato e accessibile", evidenzia Netweek nel comunicato stampa di lancio. "Pagina dopo pagina, Go Summer invita a esplorare – con il ritmo lento della scoperta o con la leggerezza di chi vuole solo lasciarsi stupire – luoghi di prossimità e mete internazionali, percorsi enogastronomici e appuntamenti culturali, esperienze outdoor e idee per tutta la famiglia".

Accanto alle destinazioni più ambite dell’estate, la rivista Netweek riserva grande spazio anche al territorio e al racconto delle eccellenze locali. All’interno delle 92 pagine si intrecciano natura, cultura, sport, benessere e identità. Troviamo la Valle d’Aosta, con la sua 'piccola Roma', ma anche Courmayeur, La Thuile, Pila, Chamois, Valtournenche, Valpelline e tanto altro. Il Trentino-Alto Adige non è da meno, con le meraviglie di San Vigilio Dolomites, l’area del Lago di Resia, Racines, le località della Val Ridanna, della Val d’Ega e dell’altopiano di Nova Ponente, senza scordare Rio Pusteria, Termeno, Alpe Cimbra, Alpe Lusia e San Pellegrino.

Un altro capolavoro sono senza dubbio i borghi del Lago di Como, fra Cernobbio, Tremezzina, Brienno, Moltrasio, Laglio e Argegno, oltre che le perle naturali che può offrire il suo capoluogo, come il Chilometro della Conoscenza. E poi ci sono anche Lecco con i luoghi manzoniani e le Marche. E infine c’è spazio anche per andare un po’ più lontano: nella sezione 'Sogni oltre i confini…' si trovano proposte vicine e lontane dalla nostra penisola, come Repubblica Dominicana, Tirolo, Giordania e Malta.