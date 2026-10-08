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Nicolais (Its-green): "Con Energy Transition Specialist formazione anche in azienda"

08 ottobre 2026 | 11.15
Redazione Adnkronos
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"La prima classe del corso Energy Transition Specialist partirà entro questo novembre e in due anni porterà a formare professionisti pronti a entrare nei nostri laboratori, nei nostri impianti produttivi e in quelli dei nostri partner attraverso 1800 ore, di cui circa il 40% direttamente in azienda". Lo afferma Carlo Nicolais, direttore generale della Fondazione Green Innovation Its Academy presentata a Roma. Una realtà nata su impulso del gruppo Maire per rispondere all'esigenza di formare tecnici altamente specializzati nella decarbonizzazione e nell'economia circolare.

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