Nuclear Power-Expo, Potestà (Mediapoint & Exhibitions): "Per decarbonizzare idrogeno, nucleare e rinnovabili uniche fonti possibili"

Con questa prima edizione di Nuclear-Power Expo “Abbiamo anticipato il trend” relativo al settore. “È un'anticipazione, questa, che viene confermata anche dal fatto che” nell’ultima settimana “sia il Belgio che la Germania hanno deciso di non dismettere le loro centrali nucleari”, ma stanno pensando “di pianificarne delle nuove. Pertanto, questo è già un segnale di quanto l'esigenza di decarbonizzare sia un dato sensibile. Per decarbonizzare le uniche fonti sono l'idrogeno e il nucleare, oltre alle rinnovabili”. Così Fabio Potestà, direttore Mediapoint & Exhibitions, alla prima edizione di Nuclear Power-Expo, la manifestazione in svolgimento dal 21 al 23 maggio 2025 nel quartiere fieristico del Piacenza Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions, che punta a diventare l’evento di riferimento a livello nazionale nel comparto dell’energia nucleare.