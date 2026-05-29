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Open Fiber al Nam2026, "La sfida è aumentare l'utilizzo della rete"

29 maggio 2026 | 15.54
Redazione Adnkronos
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La fibra ottica come infrastruttura abilitante dei principali macro-trend digitali, dal 5G agli Hyperscale Data Center. Al Nam2026, Stefano Mazzitelli, direttore commerciale di Open Fiber, ha ribadito il ruolo strategico della rete per lo sviluppo del Paese, sottolineando come l'azienda sia ormai alle battute finali del piano di copertura infrastrutturale. Nel corso del panel 'Industria internet e geopolitica', Mazzitelli ha indicato tra le priorità della nuova fase l'aumento del take-up della rete e ulteriori investimenti nei servizi collegati alla fibra, sia sul fronte consumer sia business.

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