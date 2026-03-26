circle x black
Cerca nel sito
 

Ora legale 2026, tra sabato e domenica si spostano le lancette: vantaggi e risparmi

Secondo quanto emerge dalle analisi di Terna, il ritorno all'ora legale comporterà un risparmio di circa 80 milioni di euro

Sveglia (Foto )
Sveglia (Foto 123RF)
26 marzo 2026 | 11.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Domenica torna l'ora legale. Precisamente, il cambio scatterà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con le lancette degli orologi che dovranno essere spostate un'ora avanti alle 2 di notte (che diventeranno le 3). Si dormirà quindi un'ora in meno.

CTA

Anche per il 2026, dunque, diremo addio all'ora solare: questo comporterà più luce durante il giorno e risparmi sul fronte energetico con effetti sulle bollette.

Risparmi

Nel dettaglio, secondo quanto emerge dalle analisi di Terna, il ritorno all'ora legale comporterà un risparmio di circa 80 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica di circa 302 milioni di kWh, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di 115mila famiglie. La diminuzione dei consumi, spiega il gestore, si tradurrà in un vantaggio per l'ambiente, determinando una riduzione delle emissioni di anidride carbonica pari a 142mila tonnellate di CO2. Il beneficio economico stimato per il periodo di ora legale nel 2026 è calcolato considerando un costo medio del kilowattora pari a 26,63 centesimi di euro (al lordo delle imposte) per il 'cliente domestico tipo in tutela', secondo i dati Arera relativi al primo trimestre dell'anno.

L'indagine conoscitiva

Dal 2004 al 2024 l'Italia ha risparmiato oltre 12 miliardi di kilowattora e circa 2,3 miliardi di euro grazie all'orario estivo. Mantenere l'ora legale tutto l'anno potrebbe generare un risparmio annuo di 720 milioni di kilowattora e circa 180 milioni di euro, riducendo al contempo le emissioni di anidride carbonica di 200.000 tonnellate l'anno, equivalenti all'assorbimento di circa sei milioni di alberi. E' quanto si legge in un documento pubblicato dal Parlamento, che ha avviato una 'Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori'. L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2026.

Quando tornerà l'ora solare

L'ora legale sarà in vigore fino all'ultima domenica di ottobre 2026, quella del 25, quando tornerà invece l'ora solare e le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un'ora indietro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ora legale ora legale 2026 ora legale 2026 quando ora legale 2026 lancette ora legale 2026 lancette avanti o indietro
Vedi anche
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza