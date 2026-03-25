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Ora legale 2026, cambio sempre più vicino: quando e come spostare le lancette

Il passaggio nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con un giorno di anticipo rispetto al 2025, alle 2 di notte (che diventeranno le 3)

Cambio dell'ora - (Fotogramma/IPa)
Cambio dell'ora - (Fotogramma/IPa)
25 marzo 2026 | 07.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Conto alla rovescia per il cambio dell'ora che, per il 2026, tornerà il prossimo weekend nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con un giorno di anticipo rispetto al 2025.

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Lancette avanti o indietro? I vantaggi

Le lancette degli orologi dovranno essere spostate un'ora avanti alle 2 di notte (che diventeranno le 3).

L'arrivo dell'ora legale segna come sempre una serie di cambiamenti nella vita quotidiana. Nella notte del passaggio dall'ora solare all'ora legale si dormirà un'ora in meno, ma le giornate si allungheranno: il tramonto arriverà infatti un'ora più tardi, garantendo un pomeriggio più 'lungo' e illuminato dal sole. Questo aiuterà anche a ridurre le spese energetiche, con il minore uso dell'illuminazione artificiale a beneficio di quella naturale, e avrà un effetto diretto sulle bollette.

Quando tornerà l'ora solare

L'ora legale sarà in vigore fino all'ultima domenica di ottobre 2026, quella del 25, quando tornerà invece l'ora solare e le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un'ora indietro.

Ora legale permanente in Italia: la possibilità

In Parlamento si considera la possibilità di mantenere l'ora legale attiva per tutto l'anno. Dal 2004 al 2024 infatti l'Italia ha risparmiato oltre 12 miliardi di kilowattora e circa 2,3 miliardi di euro grazie all'orario estivo. Mantenere l'ora legale tutto l'anno potrebbe generare un risparmio annuo di 720 milioni di kilowattora e circa 180 milioni di euro, riducendo al contempo le emissioni di anidride carbonica di 200.000 tonnellate l'anno, equivalenti all'assorbimento di circa sei milioni di alberi. È quanto si legge in un documento pubblicato dal Parlamento, che ha avviato una 'Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori'. L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2026.

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