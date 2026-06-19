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Omicidio Mongiello, il presunto killer agì in sella a bici: le immagini

19 giugno 2026 | 15.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Agì in sella a una bicicletta elettrica il presunto killer di Giacomo Mongiello, 45 anni, ferito mortalmente in via Sbano a Foggia la sera del 2 agosto 2024. Durante la fuga successiva, però, perse il cappellino da baseball, come si vede nelle immagini diffuse dalla Polizia. L'indumento, recuperato dagli investigatori della Squadra Mobile, si è rivelato fondamentale per l'individuazione del presunto responsabile dell'omicidio, grazie alla comparazione con il suo dna. Questa mattina, la Polizia di Stato di Foggia, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale nei confronti di un uomo di 43 anni, ritenuto indiziato del delitto di omicidio, aggravato dalla premeditazione.

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foggia killer omicidio mongiello omicidio mongiello giacomo mongiello
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