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Pa: Romano (Ibm Technology Italia), 'ripensare i processi per migliorare produttività'

05 giugno 2026 | 10.08
Redazione Adnkronos
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"Migliorare la produttività è uno degli obiettivi della pubblica amministrazione e lo riscontriamo giorno dopo giorno lavorando con diversi istituti ed enti che ne fanno parte. Ciò significa efficientare" i processi "non soltanto in termini di tempistiche ma anche di qualità dei servizi erogati erogati, sia agli attori interni della pubblica amministrazione che direttamente al cittadino. Sicuramente il punto di partenza è la reingegnerizzazione dei processi, che devono essere ripensati sulla base delle nuove tecnologie". Lo ha detto Bianca Maria Romano, Ecosystem technical manager Ibm Technology Italia, a Roma presso l'Ibm Cyber Academy, parlando delle strategie con cui la Pubblica amministrazione sta migliorando la produttività e dell'impatto che Ai, automazione e tecnologie avanzate possono giocare in questo processo.

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