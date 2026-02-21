Pa, Vittimberga (Inps): "In scenario complesso serve dirigenza autorevole e autonoma"

Il messaggio che - partecipando al panel " Pubblica amministrazione e strategie per un'Italia più efficiente e competitiva" - Valeria Vittimberga, direttore generale INPS, ha portato al Forum in Masseria 2026

"Per affrontare problemi complessi e interdipendenti la PA ha bisogno di una dirigenza autorevole, con autonomia e capacità di mediazione, non compressa in un ruolo ancillare o in un’imitazione del management privato. Quando fattori geopolitici, energetici, logistici ed ecologici si sommano e si amplificano, disegnando uno scenario molto complesso come quello attuale, la Pubblica Amministrazione è chiamata a rafforzare la capacità di lettura del contesto e delle conseguenze delle scelte, oltre la dimensione ordinaria dell’esecuzione". È il messaggio che - partecipando al panel " Pubblica amministrazione e strategie per un'Italia più efficiente e competitiva" - Valeria Vittimberga, direttore generale INPS, ha portato al Forum in Masseria 2026 sottolineando come "l’intreccio tra dinamiche internazionali, transizione ecologica, protezionismo e nuove esigenze di sicurezza impone un salto: non basta più ottimizzare la macchina amministrativa, bisogna saper orientare le scelte in un quadro che cambia spesso e in modo non lineare, dove le catene di approvvigionamento e i costi dell’energia possono diventare variabili strategiche e non solo economiche".

"Nel nuovo rapporto tra Stato e mercato - ha osservato - il punto non è scegliere tra pubblico e privato, ma costruire un dialogo esigente e costruttivo: istituzioni e imprese si trovano a fronteggiare rischi che non si governano da soli e che chiedono coordinamento, scambio di competenze e responsabilità condivise".

In questo contesto, il dg Inps ha richiamato "l’esigenza di un modello di cooperazione che tenga insieme interesse generale e dinamismo economico: da un lato, linee regolatorie e istituzionali adeguate alle nuove domande di sicurezza, agli investimenti strategici e allo sviluppo del capitale umano; dall’altro, una maggiore consapevolezza del fatto che anche le organizzazioni private, per reggere l’urto dei cambiamenti, devono ragionare in termini di continuità, obiettivi comuni e capacità di adattamento".

"La Pubblica Amministrazione - ha concluso - può oggi guidare l'innovazione nel Paese, poiché promuove un'innovazione etica, orientata all'interesse pubblico, e un'innovazione lungimirante, incentrata sulla sostenibilità nel lungo termine. Proprio l'Inps è un esempio di come lo Stato possa generare valore pubblico attraverso l'innovazione".