Un investimento strategico per il futuro dell’automotive italiano e per il rilancio economico del Molise: durante l’evento “Investing in Molise”, ospitato al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, DR Automobiles ha annunciato un nuovo piano industriale che prevede 50 milioni di euro di investimenti nel sito produttivo di Macchia d’Isernia e l’assunzione di 300 nuove unità di personale. Il progetto nasce in collaborazione con la Regione Molise, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia e ICE Agenzia, a conferma di una strategia nazionale di promozione degli investimenti esteri e di valorizzazione delle eccellenze manifatturiere italiane.

La presentazione nella cornice dell’Expo

Ad aprire l’evento, i saluti istituzionali del Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, che ha sottolineato l’importanza simbolica di annunciare un progetto così rilevante su un palcoscenico internazionale: “Il Padiglione Italia fa da cornice a un annuncio che testimonia la qualità e l’attrattività dei nostri territori agli occhi degli investitori giapponesi. Il Molise rappresenta un esempio concreto di rilancio e innovazione, in linea con la diplomazia della crescita e con le priorità dell’Italy-Japan Action Plan 2024–2027”, ha dichiarato Vattani.

A presentare la strategia di attrazione degli investimenti della Regione è stato il Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico, Andrea Di Lucente, che ha illustrato gli strumenti messi a disposizione per sostenere imprese e nuovi progetti: dal Contratto di Sviluppo Regionale al Fondo per le Aree Interne, passando per le risorse del PNRR e della Programmazione FESR FSE 2021-2027. “Stiamo costruendo un’architettura di politiche che non si limitano a distribuire fondi, ma accompagnano progetti di lungo respiro. Con la Banca Europea per gli Investimenti stiamo avviando un’importante operazione per facilitare l’accesso al credito alle imprese che scelgono il Molise”, ha evidenziato Di Lucente.

Un piano industriale che guarda al premium

La CEO di DR Automobiles, Antonella Tortola, ha illustrato nel dettaglio il piano che prevede il revamping di storici marchi italiani e la produzione di nuove autovetture per il segmento premium. L’assemblaggio avverrà integralmente a Macchia d’Isernia, con un’alta percentuale di componentistica proveniente dall’indotto automotive nazionale.

“Partecipare a questo evento in un contesto così prestigioso è un onore e un privilegio – ha dichiarato Tortola – Il nostro investimento si basa sulla convinzione che in Italia ci siano le condizioni per crescere e generare valore, continuando a essere un motore di sviluppo e sostenibilità”. All’incontro ha preso parte anche Atsushi Ota, Director di Chori Machinery Co., Ltd., che ha raccontato l’esperienza di collaborazione con DR Automobiles, esempio virtuoso delle sinergie industriali tra Italia e Giappone.

Un’opportunità per il territorio e la filiera

Come si legge nel comunicato dell'azienda, l’investimento porterà 300 nuove assunzioni dirette e ricadute importanti sull’indotto automobilistico del centro-sud Italia. Il rafforzamento della sede di Macchia d’Isernia contribuirà a creare occupazione qualificata e a sostenere la filiera italiana in un settore strategico per l’economia nazionale.