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Palazzo (Regione Lazio): "'In Lazio-be excellence. Lazio tourism market' accende riflettori su eccellenza province"

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16 ottobre 2026 | 13.12
Redazione Adnkronos
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Per Elena Palazzo si deve puntare sulla qualità dell'offerta, costruire nuove relazioni commerciali e far conoscere anche le destinazioni meno note, dai borghi alle aree interne, dalle coste ai percorsi enogastronomici e sportivi. Le dichiarazioni dell'assessore Turismo, Ambiente e Sport della Regione Lazio, in occasione della presentazione della prima edizione di 'In Lazio-be excellence. Lazio tourism market', la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali e territoriali del Lazio.

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In Lazio be excellence. Lazio tourism market Elena Palazzo Regione Lazio turismo Lazio borghi del Lazio
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