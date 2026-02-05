Passero (Alleanza Assicurazioni): "Ora integriamo nostre competenze a finanza"

"Si tratta di un cambiamento basato su un'evoluzione di competenze. Noi veniamo da un settore assicurativo dove le competenze sono tipicamente sul versante della protezione delle assicurazioni". Ora, è necessario "integrare queste competenze con una maggiore attenzione alle tematiche di carattere finanziario. Così come le banche, che entrano nelle assicurazioni, devono integrare competenze assicurative presso i loro dipendenti". A dirlo Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, alla Convention 2026 "Next To The Future" di Alleanza Assicurazioni, storica Compagnia del gruppo Generali, nel corso della quale ha presentato le linee strategiche del nuovo anno all'insegna di "Next": la trasformazione industriale che punta sull'evoluzione della consulenza professionale per rafforzare la leadership in protezione, previdenza, risparmio e investimento.