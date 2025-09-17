Pensioni: Cuzzilla (Cida), 'chiediamo alla politica regole chiare'

"Alla politica chiediamo regole chiare. Con le pensioni non si può fare cassa e sistemare il bilancio dello Stato. Non è legittimo nei confronti dei cittadini che hanno lavorato per una vita". Lo ha detto Stefano Cuzzilla, presidente Cida, in occasione dell'evento di presentazione dell'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate "La svalutazione delle pensioni in Italia": studio, realizzato da Itinerari Previdenziali e Cida, che analizza gli effetti sulle rendite dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni applicati negli ultimi trent'anni, concentrandosi soprattutto sulle novità introdotte dalle più recenti manovre finanziarie.