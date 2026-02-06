circle x black
Pensioni, da marzo l'Inps applica il taglio dell'Irpef: gli aumenti

Verranno, inoltre, pagati i conguagli a credito di gennaio e febbraio

Anziani (Fotogramma/Ipa)
Anziani (Fotogramma/Ipa)
06 febbraio 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novità in arrivo sul fronte pensioni. Da marzo, comunica l'Inps, verranno applicate le misure, introdotte dalla Legge di Bilancio, con il taglio dell'Irpef per alcuni scaglioni di reddito. Nello stesso mese, fa sapere ancora l'Inps, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026.

Il taglio della seconda aliquota Irpef

E' prevista la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 3);

Le maggiorazioni sociali

Ci sarà un incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni ed agli invalidi civili totali maggiorenni;

Fisco Irpef Legge di Bilancio 2026 Maggiorazioni sociali Pensionati Invalidi civili totali
