Pensioni future, Acli propone una pensione contributiva di garanzia per tutelare i lavoratori fragili

Una pensione contributiva di garanzia per evitare che carriere discontinue, salari bassi e periodi di difficoltà lavorativa si trasformino domani in pensioni insufficienti. È la proposta normativa lanciata da Patronato Acli e Acli durante il seminario "Previdenza Next Gen. La pensione contributiva di garanzia, dentro un sistema equo e sostenibile", dedicato al futuro previdenziale delle nuove generazioni. La proposta nasce dall'esigenza di affrontare una criticità del sistema contributivo: l'assegno pensionistico è infatti strettamente legato ai contributi versati nel corso della vita lavorativa e rischia di penalizzare chi ha avuto percorsi professionali frammentati, periodi di disoccupazione, part-time involontario o interruzioni legate alla cura familiare.