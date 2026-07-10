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Spagna, 12 morti a causa di un incendio in Andalusia: alcune vittime trovate nelle auto

Secondo i testimoni, le fimme sarebbero state causate da un cavo elettrico caduto a terra e si sarebbero propagate rapidamente a una vicina area boschiva

Incendio in Spagna - (afp)
Incendio in Spagna - (afp)
10 luglio 2026 | 07.50
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Almeno 12 persone sono morte in un incendio boschivo a Los Gallardos, nella comunità autonoma dell’Andalusia, nel sud della Spagna, mentre sei sono rimaste ferite. Alcune delle vittime sono state trovate all'interno di veicoli completamente avvolti dalle fiamme. Secondo i testimoni, l'incendio sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra e si sarebbe propagato rapidamente a una vicina area boschiva. Le autorità non hanno ancora confermato la causa dell'incendio.

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incendio boschivo Spagna spagna incendio incendio spagna incendio almeria Los Gallardos andalusia incendi andalusia 12 morti
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