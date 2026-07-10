Secondo i testimoni, le fimme sarebbero state causate da un cavo elettrico caduto a terra e si sarebbero propagate rapidamente a una vicina area boschiva

Almeno 12 persone sono morte in un incendio boschivo a Los Gallardos, nella comunità autonoma dell’Andalusia, nel sud della Spagna, mentre sei sono rimaste ferite. Alcune delle vittime sono state trovate all'interno di veicoli completamente avvolti dalle fiamme. Secondo i testimoni, l'incendio sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra e si sarebbe propagato rapidamente a una vicina area boschiva. Le autorità non hanno ancora confermato la causa dell'incendio.