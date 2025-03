Peraboni (IEG): " Fatturato prodotto in 10 diversi paesi nel mondo"

"Per la prima volta raggiungiamo i 250 milioni di fatturato con quasi 66 milioni di EBITDA. Sono numeri che fanno di IEG la società più profittevole nel panorama fieristico nazionale ma sono numeri che danno una risposta soprattutto in termini di occupazione, lavoro e di riconoscimento dei territori. Un dato che voglio sottolineare è che il nostro fatturato viene prodotto in dieci diversi paesi nel mondo." Così Corrado Peraboni, Amministratore Delegato del Gruppo IEG, ha commentato in occasione del progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.