PianetaDesign.it entra nella Commissione del Premio La Piazza 2026: focus sui nuovi linguaggi

PianetaDesign.it entra nella componente esterna della Commissione del Premio La Piazza 2026, il riconoscimento promosso nell’ambito de “La Piazza – Il Bene Comune”, la manifestazione organizzata dall’Associazione La Piazza con Affaritaliani.it che dal 2018 riunisce a Ceglie Messapica protagonisti della politica, delle istituzioni, dell’economia, dell’impresa e dell’informazione italiana.

L’ingresso di PianetaDesign.it nella Commissione porta all’interno del Premio una competenza legata al design, all’architettura, all’innovazione, alla sostenibilità e all’interpretazione dei cambiamenti culturali e tecnologici, in un’edizione che dedica particolare attenzione all’evoluzione dei linguaggi e degli strumenti attraverso i quali la società contemporanea comunica, apprende e costruisce nuove forme di relazione.

Nato nel 2025, il Premio La Piazza valorizza personalità, esperienze e percorsi capaci di lasciare un segno nel mondo dell’informazione, delle istituzioni, dell’economia, della cultura, dello sport e della società.

La Commissione unisce una componente permanente, espressione dell’Associazione La Piazza e di Affaritaliani.it, a una componente esterna costituita da esponenti di differenti realtà editoriali, chiamati a contribuire alla valutazione attraverso competenze, esperienze e sensibilità diverse.

Per il 2026 la componente esterna comprende PianetaDesign.it, dedicato al design, all’architettura e all’abitare; InformazioneFiscale.it, punto di riferimento nell’informazione fiscale; ComingSoon.it, attivo nel mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo; e Industria.it, dedicato al mondo delle imprese e dell’economia.

A rappresentare PianetaDesign.it sono Filomena Spisso, founder della testata, e Mia Pizzi, direttrice editoriale, con ruoli distinti e complementari e con l’obiettivo di portare nella Commissione il punto di vista di una realtà editoriale impegnata nell’analisi delle trasformazioni dell’abitare e del rapporto tra progetto, tecnologia, ambiente e società.

«Entrare nella Commissione del Premio La Piazza significa assumersi la responsabilità di esprimere un punto di vista competente, indipendente e consapevole – dichiara Filomena Spisso, founder di PianetaDesign.it –. È un ruolo che affrontiamo con la serietà che richiede ogni scelta chiamata a riconoscere persone, idee e percorsi capaci di produrre un impatto sulla società. PianetaDesign.it porterà nella Commissione la propria cultura del progetto e una visione maturata nell’osservazione delle trasformazioni dell’abitare, dell’architettura, dell’innovazione e della sostenibilità. Crediamo che oggi valutare il valore di un percorso significhi guardare non soltanto ai risultati raggiunti, ma alla capacità di generare conoscenza, responsabilità e nuove prospettive per il futuro. È con questo criterio, e con piena consapevolezza del ruolo che ci è stato affidato, che daremo il nostro contributo al Premio La Piazza 2026».

Il Premio La Piazza dei Nuovi Linguaggi

Tra le principali novità dell’edizione 2026 figura il Premio La Piazza dei Nuovi Linguaggi, riconoscimento dedicato a uno dei temi centrali delle trasformazioni della società contemporanea: l’evoluzione delle modalità attraverso le quali conoscenza, educazione, cultura e informazione vengono trasmesse e condivise, in particolare con le nuove generazioni.

Il riconoscimento sarà assegnato a don Patrizio Coppola, sacerdote, educatore e fondatore di IUDAV, conosciuto come “Padre Joystick”, per la capacità di costruire un ponte tra educazione, innovazione e mondo digitale, utilizzando anche videogame e nuovi linguaggi come strumenti di formazione e inclusione. È proprio sul rapporto tra trasformazione culturale, innovazione e capacità di anticipare nuovi comportamenti che si concentra anche il contributo editoriale di PianetaDesign.it alla Commissione.

«Il design intuisce e preavverte ciò che sta cambiando, anticipando l’evoluzione culturale – afferma Mia Pizzi, direttrice editoriale di PianetaDesign.it –. Il progetto ha valore quando va oltre la forma, diventa uno strumento per comprendere i nuovi scenari contribuendo a determinarne i futuri modi di utilizzo. Architettura e design intercettano spesso prima di altri ambiti l’evoluzione dei comportamenti, delle tecnologie e dei bisogni delle persone. Il nostro compito editoriale è osservare questi segnali, metterli in relazione e comprenderne le conseguenze. È lo stesso approccio che porteremo nel lavoro della Commissione: guardare alle persone e ai loro percorsi non soltanto per ciò che hanno realizzato, ma per la capacità di aprire prospettive, trasferire conoscenza e contribuire concretamente all’evoluzione della società».

L’attenzione ai nuovi linguaggi trova spazio anche in Visioni, la sezione di PianetaDesign.it dedicata agli sguardi rivolti al futuro, nella quale designer, architetti e professionisti raccontano intuizioni, ricerche e progetti capaci di anticipare cambiamenti culturali, tecnologici e sociali. L’edizione 2026 introduce inoltre il Premio La Piazza del Sapere, che sarà assegnato a Francesco Giorgino, giornalista, conduttore televisivo e docente universitario, per il percorso sviluppato tra informazione e università e per il suo impegno nella formazione delle nuove generazioni.

La Piazza, dal 2018 luogo di confronto tra istituzioni, economia e informazione

Dal 2018 “La Piazza – Affaritaliani.it” porta a Ceglie Messapica protagonisti della politica, delle istituzioni, dell’economia, dell’impresa e dell’informazione italiana, costruendo negli anni uno spazio di confronto sui grandi temi che attraversano il Paese.

Sul palco della manifestazione si sono alternati, tra gli altri, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Guido Crosetto, Raffaele Fitto, Carlo Calenda, Emanuele Orsini, Ettore Prandini, Leonardo Maria Del Vecchio e Piercamillo Davigo. La sola edizione 2025 ha riunito 58 ospiti, tra cui otto ministri, generando oltre mille passaggi media e 12 ore di diretta streaming.

La presenza di PianetaDesign.it nella Commissione del Premio La Piazza 2026 porta così all’interno del confronto una cultura del progetto fondata sull’osservazione del cambiamento, sulla sostenibilità, sull’innovazione e sulla centralità della persona, con l’obiettivo di leggere non soltanto i risultati raggiunti dai protagonisti presi in esame, ma anche la loro capacità di incidere sui nuovi scenari culturali, tecnologici e sociali.

Ad ampliare il punto di vista che PianetaDesign.it porterà nella Commissione contribuiranno inoltre le esperienze editoriali di Casa e Giardino e Casa Idea Design, realtà del network che non assumono il ruolo di componenti della Commissione, ma affiancano PianetaDesign.it attraverso le proprie specifiche competenze e sensibilità. I riconoscimenti del Premio La Piazza 2026 saranno consegnati sabato 29 agosto 2026 a Ceglie Messapica, nel corso della serata conclusiva de “La Piazza – Il Bene Comune”.