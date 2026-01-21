circle x black
Pichetto Fratin: "ETS2 dal 2028, più tempo per la transizione e tutela di cittadini e imprese"

21 gennaio 2026 | 15.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'ETS2 partirà a pieno regime nel 2028, non più nel 2027 e questo ci darà più tempo per prepararci. E' uno dei risultati ottenuti in Europa, dove abbiamo chiesto flessibilità e semplificazione. Saràun passaggio graduale anche grazie al Fondo Sociale per il clima. La transizione ecologica ed energetica deve essere fondata su un equilibrio di neutralità, di pragmatismo. Va vietato un approccio ideologico." Queste le parole del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, inviate tramite videomessaggio, in occasione dell'incontro dedicato al ruolo del GPL e delle sue versioni rinnovabili nella transizione energetica dei settori residenziale, industriale e automotive, che si è tenuto a Palazzo Giustiniani, a Roma.

