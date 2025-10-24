circle x black
Cerca nel sito
 

Cavalieri del Lavoro, il 'figlio d'arte' Mastroberardino: "Mio padre qui nel 1994, che emozione esserci"

Esponente delle decima generazione alla guida dell'azienda, in cui entrò affiancando proprio il padre

Piero Mastroberardino - Fotogramma / Ipa
Piero Mastroberardino - Fotogramma / Ipa
24 ottobre 2025 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Non solo imprenditore, ma anche Cavaliere del Lavoro 'figlio d'arte'. Perché se 31 anni fa Antonio Mastroberardino fu insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro, oggi tocca al figlio Piero salire al Quirinale per ricevere la stessa onorificenza. "Per me questa è una giornata di rievocazione. Nel 1994 accompagnai io qui al Quirinale mio padre, che è mancato nel 2014, a ricevere l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Oggi le sue emozioni sono trasposte nelle mia esperienza, un'esperienza molto bella e molto forte, che è soprattutto segno di continuità", racconta all'AdnKronos il presidente del Gruppo Agricolo Mastroberardino, storica azienda vitivinicola di famiglia attiva in Irpinia dal 1700, a margine della Cerimonia di consegna dell’onorificenza ai 25 Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2025, oggi al Quirinale.

"Il Presidente Mattarella, nel consegnarmi il 'collare' mi ha detto: 'Io sono il suo primo appassionato consumatore'. Sono le stesse parole che pronunciò il Presidente Scalfaro 31 anni fa rivolgendosi a mio padre. Questa cosa mi ha riempito di orgoglio e di emozione", dice Piero, esponente delle decima generazione alla guida dell'azienda, in cui entrò affiancando proprio il padre. Suo l'impegno nel promuovere le Docg per il Taurasi, per il Fiano di Avellino e per il Greco di Tufo; sua l'operazione di fusione con la Radici che ha dato vita al Gruppo Agricolo Mastroberardino che oggi è presente in 50 Paesi con 20 etichette e una capacità produttiva annuale di 2 milioni di bottiglie. Sotto la guida di Piero Matroberardino, il patrimonio terriero è passato da 40 a 260 ettari di proprietà, i dipendenti da 25 a 100.

"Oggi è una giornata speciale ma anche nel segno dei valori dell'impresa, di quello che possiamo trasmettere ai nostri giovani perché l'impresa è la palestra dentro la quale ci si abitua ad assumersi responsabilità di decisioni per sé e per gli altri", aggiunge.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cavalieri del Lavoro Quirinale Antonio Mastroberardino piero Mastroberardino
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza