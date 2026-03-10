circle x black
Cerca nel sito
 

Ponte Messina, Salvini: "Non do più date, spero avvio lavori entro anno"

'Porti d'Italia Spa operativa entro 2026'

Ponte Messina, Salvini:
10 marzo 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sul ponte sullo stretto di Messina "non do più scadenze mensili perché ho imparato che tra corsi, ricorsi, corte dei conti e comitati del no, prima voglio vedere la carte. Il mio obiettivo è che questo sia l'anno dell'avvio dei lavori del benedetto ponte di Messina". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervistato da Bruno Vespa nella prima giornata di LetExpo 2026. "Porti d'Italia Spa è stata approvata, ci ha lavorato il vice ministro Rixi, è un'innovazione fondamentale per coordinare gli immensi fondi - parliamo di diversi miliardi di euro - che il ministero sta erogando per lo sviluppo delle autorità portuali. Un'autorità di coordinamento, senza togliere autonomia a nessuno. Conto che la società inizi a operare entro il 2026".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ponte Messina Salvini Lavori
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza