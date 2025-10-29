circle x black
Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità

Le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni

Il ministro Salvini con il plastico del Ponte sullo Stretto di Messina - Fotogramma /Ipa
Il ministro Salvini con il plastico del Ponte sullo Stretto di Messina - Fotogramma /Ipa
29 ottobre 2025 | 20.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

No della Corte dei Conti al visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto. La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della magistratura contabile, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera Cipess n. 41/2025, seduta del 06 agosto 2025 sul collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse Fsc, si legge in una nota. Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni.

