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Porcu, presidente FlossLab e neoeletto presidente di GreenShare: "Questa realtà può aiutare un sistema che si deve alimentare e che ha bisogno di nuovi protagonisti"

23 aprile 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
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Chicco Porcu, neo presidente di GreenShare e alla guida di FlossLab, definisce l'operazione di acquisizione come un "modello di crescita" che coniuga visione europea e gestione locale. Inquadrando l'integrazione nel solco della tradizione digitale sarda, dal CRS4 a Tiscali, Porcu sottolinea poi l'importanza di valorizzare le competenze del territorio e la sinergia con il sistema della ricerca regionale per alimentare un ecosistema dell'innovazione sempre più competitivo. "Anche una realtà come questa, piccola, ma paradigmatica nel suo approccio perché innovativa", spiega Porcu, "può aiutare un sistema che si deve alimentare e che ha bisogno sempre di nuovi protagonisti".

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