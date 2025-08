Porti, Latrofa (AdSP MTCS): "Cantieri, energia, ZLS e personale le priorità del mandato"

“Ho presentato cinque punti che saranno le linee di questo mandato, o perlomeno del primo anno, a partire dal completamento delle opere pubbliche in corso, soprattutto a Civitavecchia e Fiumicino, molte delle quali legate a scadenze del Pnrr che richiedono grande attenzione sui cantieri. Poi la transizione energetica, con il cold ironing a Civitavecchia, progetto prioritario a livello nazionale con impatto positivo per il porto e la comunità. Massima attenzione anche all'attuazione della ZLS (Zona Logistica Semplificata), procedimento in corso con la Regione Lazio, che può diventare un'opportunità importante di semplificazione e sviluppo per le imprese che operano nell’ambito portuale, con la realizzazione di uno sportello unico e la promozione delle aree retroportuali. Un focus importante sarà riservato alla struttura interna dell’ente, al personale dell’AdSP che sarà protagonista degli obiettivi futuri: nascerà un nuovo ufficio dedicato all’intercettazione dei fondi di bandi nazionali, e all'individuazione delle best practice da applicare ai nostri tre porti.” Lo ha dichiarato Latrofa, nuovo Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che governa i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle linee guida del proprio mandato, presso la Sala Comitato dell'AdSP, a Molo Vespucci.