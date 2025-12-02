circle x black
Cerca nel sito
 

Porti, Salvini: "Entro Natale riforma governance in Cdm"

"Anche per Wsj Green deal ha paralizzato economia, va fermato"

Porti, Salvini:
02 dicembre 2025 | 13.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Conto di arrivare entro Natale in Consiglio dei ministri con la riforma della governance dei porti". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea annuale di Alis in corso a Roma.

"L'anno scorso c'è stato il record di emissioni di Co2, perché mentre l'Europa fa regolamenti la Cina sta bruciando carbone come mai in precedenza. E non la Gazzetta della Lega, ma il Wall Street Journal oggi in edicola scrive che la corsa europea all'energia verde ha sì, forse, tagliato le emissioni in Europa, ma ha paralizzato l'economia". Lo sottolinea il ministro dei Trasporti, aggiungendo: "Basta seguire il gioco dell'oca di Stellantis, che chiude qua e apre dall'altra parte, per capire che evidentemente qualcuno aveva sbagliato calcoli e scommesse”. Secondo Salvini quindi bisogna “fermare e non diluire: fermare il Green Deal, che è il suicidio assistito dell'economia e delle industrie italiane ed europee e lo ribadirò per l'ennesima volta giovedì al consiglio dei Trasporti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Salvini porti governance Consiglio dei ministri
Vedi anche
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza