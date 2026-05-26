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Porti: Webuild, nuova diga foranea di Genova, affondato il 22° cassone

Nuova diga foranea di Genova - Credits: Webuild Image Library
Nuova diga foranea di Genova - Credits: Webuild Image Library
26 maggio 2026 | 18.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Avanzano a ritmo sostenuto le operazioni di realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova. È stata completata con successo la posa del ventiduesimo cassone, a soli tre giorni dall’affondo del ventunesimo, confermando la solidità dell’impianto esecutivo messo in piedi dal Consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Una volta ultimata, insieme al Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi–Nodo di Genova, realizzato anche questo da Webuild, il progetto è destinato a garantire inoltre centralità al porto ligure nei flussi commerciali del Nord Italia e in Europa, rafforzandone la competitività e l’adeguamento del suo sistema portuale alle nuove dinamiche del traffico marittimo internazionale.

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Nuova Diga Foranea Porto di Genova Webuild
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