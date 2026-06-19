circle x black
Cerca nel sito
 

Portrait of italians, Maci (Realme): ‘Giovani al centro dei nostri progetti’

All’inaugurazione della mostra fotografica a Roma: ’Con 16 pro Series interpretato realtà’

La mostra - (Foto ufficio stampa)
La mostra - (Foto ufficio stampa)
19 giugno 2026 | 10.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Per Realme i giovani sono sempre stati al centro delle iniziative e dei progetti. Quando abbiamo iniziato a dialogare con l’Accademia delle Belle Arti di Roma, abbiamo visto un’opportunità molto interessante perché volevamo mettere la nostra tecnologia a servizio degli studenti”. Lo ha detto la PR & Brand Manager di Real, Angelica Maci, all’inaugurazione della mostra fotografica ‘Portrait of italians’ tenutasi presso gli spazi di Campo Boario dell’Accademia delle Belle Arti di Roma.

CTA

Una mostra fotografica interamente realizzata dagli studenti dell’accademia attraverso l’utilizzo di uno smartphone messo a disposizione. Un’esposizione che ha come obiettivo, rimarca la brand manager, di ”dare uno strumento tecnologico che permetta di raccontare il proprio punto di vista” e per fare ciò “il Realme 16 pro series è il perfetto punto di incontro tra tecnologia e formazione”. Uno smartphone che “ha permesso ai giovani di poter esprimere e interpretare la realtà”.

“Riguardo la ritrattistica contemporanea - ha continuato Angelica Maci -, la serie 16 Pro di Realme ha sviluppato un sistema di lunghezze multi-focali che permette per ogni ritratto di creare diverse prospettive”. Caratteristiche che, grazie anche all’ampio sensore da 200 megapixel, “permette di fare ritratti con grandissimi dettagli e particolari”.

Portrait of italians è un progetto nato grazie alla collaborazione tra Realme e Accademia delle Belle arti. “Quello che mi ha più colpito è la diversità degli sguardi degli studenti perché ognuno ha avuto la propria interpretazione”, ha concluso la giovane manager.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Portrait of italians Realme 16 pro series ritrattistica contemporanea
Vedi anche
Maturità, alla prima prova tra gli studenti vince il tema argomentativo - Video
Made in Italy, Giovanni Rana: "Il cibo italiano è amato in tutto il mondo, a tavola siamo i migliori" - Video
Al via Consiglio Europeo a Bruxelles, sul tavolo Cina e bilancio Ue - Videonews
Sorelle scomparse, l'appello del padre: "Sarah è celiaca, attenzione anche nei negozi" - Video
Sorelle scomparse, l'ultimo vocale di Alisya al papà - Audio
Caso Garlasco, appello della difesa Sempio: "Basta odio social" - Video
Funerali Ruini, a San Pietro Papa Leone con 34 cardinali concelebranti - Video
Il mercantile italiano 'Grande Torino' tra i primi ad attraversare Hormuz - Video
Crans Montana, 15enne dimessa dopo sei mesi. Il papà: "Una nuova vita con sogni che non pensavamo di poter avere"
News to go
Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate
Toy Story 5, Pete Docter e Lindsey Collins: "La tecnologia non può fermare i giocattoli" - Video
Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza