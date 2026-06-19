Portrait of italians, Maci (Realme): ‘Giovani al centro dei nostri progetti’

“Per Realme i giovani sono sempre stati al centro delle iniziative e dei progetti. Quando abbiamo iniziato a dialogare con l’Accademia delle Belle Arti di Roma, abbiamo visto un’opportunità molto interessante perché volevamo mettere la nostra tecnologia a servizio degli studenti”. Lo ha detto la PR & Brand Manager di Real, Angelica Maci, all’inaugurazione della mostra fotografica ‘Portrait of italians’ tenutasi presso gli spazi di Campo Boario dell’Accademia delle Belle Arti di Roma.

Una mostra fotografica interamente realizzata dagli studenti dell’accademia attraverso l’utilizzo di uno smartphone messo a disposizione. Un’esposizione che ha come obiettivo, rimarca la brand manager, di ”dare uno strumento tecnologico che permetta di raccontare il proprio punto di vista” e per fare ciò “il Realme 16 pro series è il perfetto punto di incontro tra tecnologia e formazione”. Uno smartphone che “ha permesso ai giovani di poter esprimere e interpretare la realtà”.

“Riguardo la ritrattistica contemporanea - ha continuato Angelica Maci -, la serie 16 Pro di Realme ha sviluppato un sistema di lunghezze multi-focali che permette per ogni ritratto di creare diverse prospettive”. Caratteristiche che, grazie anche all’ampio sensore da 200 megapixel, “permette di fare ritratti con grandissimi dettagli e particolari”.

Portrait of italians è un progetto nato grazie alla collaborazione tra Realme e Accademia delle Belle arti. “Quello che mi ha più colpito è la diversità degli sguardi degli studenti perché ognuno ha avuto la propria interpretazione”, ha concluso la giovane manager.