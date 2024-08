Poste, arriva la nuova soluzione Progetto Obbligazionario Bonus

Per cogliere le opportunità di rendimento offerte dal mercato obbligazionario Poste Vita, compagnia assicurativa del Gruppo Poste Italiane, ha pensato Poste Progetto Obbligazionario Bonus. Si tratta di un’assicurazione sulla vita 'multiramo' in forma mista, a premio unico che ha una durata di 15 anni e prevede la diversificazione del capitale investito (premio minimo di 25mila euro). Poste Progetto Obbligazionario Bonus è stata ideata per sfruttare le attuali condizioni favorevoli del mercato obbligazionario e per beneficiare di un bonus del 2% del premio versato al momento dell’emissione, che aumenta il valore dell'investimento.

Nel dettaglio, il premio unico versato è investito per i primi sei anni nel Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Progetto Target I. Successivamente il controvalore delle quote viene trasferito nelle due diverse Gestioni Separate, Poste Vita Valore Solidità e Posta ValorePiù, rivalutandosi fino alla scadenza della polizza con ricorrenza annuale in base al rendimento ottenuto. Con l’Opzione Decumulo, che può essere attivata unicamente al momento della sottoscrizione, è prevista l’erogazione al contraente della polizza o a un beneficiario nominato, di un flusso cedolare con cadenza annuale (dal 1° al 5° anno), pari al 3% del premio versato alla sottoscrizione, diminuito degli eventuali riscatti, senza tener conto del flusso cedolare già liquidato.

Il capitale liquidato ai beneficiari non rientra nell’asse ereditario ed è pertanto esente dall’imposta di successione. Per i sottoscrittori di età tra i 18 e 69 anni compiuti, Poste Vita offre Poste Protezione Mia, una polizza gratuita di protezione in caso di prima diagnosi di una malattia grave tra quelle indicate, prestata da Poste Assicura, che prevede un indennizzo pari al 25% del premio versato nel prodotto d’investimento assicurativo.